Мигрантам хотят запретить ввозить семьи в Россию

Как отметил министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин, это поможет улучшить ситуацию с приехавшими на заработки иностранцами в РФ Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин предложил запретить трудовым мигрантам ввозить в Россию свои семьи.
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