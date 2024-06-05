Мигрантам хотят запретить ввозить семьи в Россию

Как отметил министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин, это поможет улучшить ситуацию с приехавшими на заработки иностранцами в РФ Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин предложил запретить трудовым мигрантам ввозить в Россию свои семьи.