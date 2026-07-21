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Почему кузнецов подозревали в колдовстве

Почему кузнецов подозревали в колдовстве

С древних времён профессия кузнеца окружена атмосферой тайны и мистики. В народных преданиях и исторических хрониках кузнецы часто изображались как люди с необычными способностями, способные управлять стихиями и влиять на окружающий мир.

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