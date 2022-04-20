Девин Букер выбыл из игры с травмой подколенного сухожилия

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер выбыл из игры во время второго матча серии плей-офф против «Нового Орлеана» (114:125, 1-1) с травмой правого подколенного сухожилия.
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