FT: текущие выборы оказались самыми дорогими за всю историю США

Нынешние выборы оказались самыми дорогими в истории Соединённых Штатов, пишет Financial Times.По данным издания, республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис потратили на свои предвыборные кампании 3,5 миллиарда долларов.
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