Мари Краймбрери скрывала свадьбу полтора месяца — и всё это время была беременна

Мари Краймбрери много лет вела себя как человек, у которого личное — не для посторонних: о боли и радостях она пела в песнях, а за их пределами старалась никого не подпускать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Варнава запрыгнул...
- НR «Никакой тебе съё...
- ВУ Киркорова и Лолит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым