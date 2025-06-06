ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    НЕ, братцы, надо просто внести поправку в Конституцию и другие нормативные акты, а именно, ОГРАНИЧИТЬ СРОК пребывания...Банда депутата из...
  • Bogdan Stupin
    Вот именно - ЕСТЬ ЗАКОН. Правда, порой составленный так лихо, что ни Госдума, ни гг. сенаторы "не замечают" этого явн...Родителям детей, ...
  • Владимир Кудряшов
    Именно ТАК!!!Банда депутата из...

Диверсанты уже под Воронежем: руководство региона призывают принять срочные меры

Диверсанты уже под Воронежем: руководство региона призывают принять срочные меры

БлокнотРУ Если информация о заложенных под железнодорожные пути минах подтвердится, можно говорить о принципиально новом уровне опасности в Центральной России и Черноземье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Балаев
Пока не введём смертную казнь, и не перестанем нелегитимного наркотического утырка называть по имени-отчеству(а вернее давно уже нужно его отправить к тем кого он направил на смерть!), до тех пор будет только хуже.  Пока мы чешемся, и пытаемся выглядеть хорошими, наши мирные граждане погибают, и это лишь провоцирует врагов на расширение терроризма.  Только ликвидация и смертная казнь, для ДРГ  организаторов.  И хорошо бы по Европе случайно шарахнуть, как можно глубже, желательно по Британии, они давно ждут от нас подарка, за все столетние гадости не разу не получили по полной!
Ответить
7 час.
ШН
Шеин Никита
Где СМЕРШ?
Ответить
7 час.
Виктор
А СМЕРШ надо было вводить ещё позавчера!
Ответить
2 час.
наверх