Диверсанты уже под Воронежем: руководство региона призывают принять срочные меры

Владимир Балаев

Пока не введём смертную казнь, и не перестанем нелегитимного наркотического утырка называть по имени-отчеству(а вернее давно уже нужно его отправить к тем кого он направил на смерть!), до тех пор будет только хуже. Пока мы чешемся, и пытаемся выглядеть хорошими, наши мирные граждане погибают, и это лишь провоцирует врагов на расширение терроризма. Только ликвидация и смертная казнь, для ДРГ организаторов. И хорошо бы по Европе случайно шарахнуть, как можно глубже, желательно по Британии, они давно ждут от нас подарка, за все столетние гадости не разу не получили по полной!