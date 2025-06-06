БлокнотРУ Если информация о заложенных под железнодорожные пути минах подтвердится, можно говорить о принципиально новом уровне опасности в Центральной России и Черноземье.
Диверсанты уже под Воронежем: руководство региона призывают принять срочные меры
Комментарии
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Владимир Балаев
Пока не введём смертную казнь, и не перестанем нелегитимного наркотического утырка называть по имени-отчеству(а вернее давно уже нужно его отправить к тем кого он направил на смерть!), до тех пор будет только хуже. Пока мы чешемся, и пытаемся выглядеть хорошими, наши мирные граждане погибают, и это лишь провоцирует врагов на расширение терроризма. Только ликвидация и смертная казнь, для ДРГ организаторов. И хорошо бы по Европе случайно шарахнуть, как можно глубже, желательно по Британии, они давно ждут от нас подарка, за все столетние гадости не разу не получили по полной!
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7 час.
ШН
Шеин Никита
Где СМЕРШ?
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7 час.
Виктор
А СМЕРШ надо было вводить ещё позавчера!
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2 час.
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