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Царьград

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Аналитик Бергман предупредил о грядущем хаосе в Европе после выхода США из конфликта с Россией

Аналитик Бергман предупредил о грядущем хаосе в Европе после выхода США из конфликта с Россией

Эксперт полагает, что Америка попросту "выйдет из игры" и отстранится от европейских проблем.США на протяжении последних нескольких десятков лет активно склоняли Европу к выделению всё больших бюджетов в собственное вооружение.

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Комментарии
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Eduard
По-моему хаос когда с Америкой! Хватит людей обманыватт и делать США незаменимыми,это преступная нация.Вещи отношение не имеют,
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15 час.

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