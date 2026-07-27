Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Под Смоленском неизвестные украли оградку с могилы

Под Смоленском неизвестные украли оградку с могилы

Смоляне, чьи родственники похоронены на пострадавшем участке, просят помочь в поисках. На одном из кладбищ Ярцевского района Смоленской области неизвестные вырыли и выкрали кованое ограждение с чужого захоронения.

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