Под Смоленском неизвестные украли оградку с могилы

Смоляне, чьи родственники похоронены на пострадавшем участке, просят помочь в поисках. На одном из кладбищ Ярцевского района Смоленской области неизвестные вырыли и выкрали кованое ограждение с чужого захоронения.
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