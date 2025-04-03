Positive Technologies: Intel не будет устранять опасную уязвимость в старых CPU

Исследователи компании Positive Technologies выявили критические уязвимости в ряде устаревших процессоров Intel, которые могут привести к полному компрометированию безопасности в автомобильной электронике, электронных книгах и мини-компьютерах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии