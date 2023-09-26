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ФедералПресс

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Воробьев рассказал о планах модернизации теплоснабжения в подмосковном Воскресенске

Воробьев рассказал о планах модернизации теплоснабжения в подмосковном Воскресенске

МОСКВА, 26 сентября, ФедералПресс. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил строительство котельной в Воскресенске, где по программе «Газпрома», оцениваемой в 69 миллиардов рублей, запланировано возведение и модернизация 16 ключевых объектов теплоснабжения.

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