Мать избитого подростка заявила в полицию: продолжение нашумевшего дела в Уссурийске

Избивавшими сверстника на камеру подростками занимается полиция Уссурийска. В дежурную часть поступило заявление 34-летней гражданки с просьбой привлечь к ответственности неизвестных подростков, которые причинили телесные повреждения её несовершеннолетнему сыну, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.