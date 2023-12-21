Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

812 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Романенко
    Черные фартуки были шерстяными, белые батистовые а платья из кашемира.👍5 удивительных фа...
  • Людмила Абрамова
    сажать таких подростков дебилов..совсем уже мозг отбитМать избитого под...
  • Наталья
    Значит достал одноклассник девочку...ведь школа не вмешивается...В одной из школ У...

Мать избитого подростка заявила в полицию: продолжение нашумевшего дела в Уссурийске

Мать избитого подростка заявила в полицию: продолжение нашумевшего дела в Уссурийске

Избивавшими сверстника на камеру подростками занимается полиция Уссурийска. В дежурную часть поступило заявление 34-летней гражданки с просьбой привлечь к ответственности неизвестных подростков, которые причинили телесные повреждения её несовершеннолетнему сыну, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Абрамова
сажать таких подростков дебилов..совсем уже мозг отбит
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх