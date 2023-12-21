Мать избитого подростка заявила в полицию: продолжение нашумевшего дела в Уссурийске

Избивавшими сверстника на камеру подростками занимается полиция Уссурийска. В дежурную часть поступило заявление 34-летней гражданки с просьбой привлечь к ответственности неизвестных подростков, которые причинили телесные повреждения её несовершеннолетнему сыну, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.
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