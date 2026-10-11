NYT: Witkoff and Kushner offered to unfreeze Russian assets

American negotiators Jared Kushner and Steve Witkoff earlier in the fall offered the Russian side substantial economic incentives in exchange for agreeing to suspend strikes on Ukrainian energy facilities or naval vessels, The New York Times reports, citing a source in the US administration.
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