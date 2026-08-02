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Аргументы недели

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Маск заявил о вымирании крупнейших экономик мира из-за падения рождаемости

Маск заявил о вымирании крупнейших экономик мира из-за падения рождаемости

Американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск предупредил, что ведущие экономики мира движутся к вымиранию из-за критически низких показателей рождаемости.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Пусть Маск посмотрит структуру распределения доходов в государствах и будет виден результат. Люди хотят жить достойно!
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