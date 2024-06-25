Кино: Как уже больная Анастасия Заворотнюк обманывала Чернышова, а он узнал обо всём, лишь когда её не стало

Анастасия Заворотнюк играла на сцене «Табакерки», снималась в кино, вела телевизионные шоу, но для миллионов зрителей она осталась той самой Викой Прутковской, которая очаровательно носила экстремально короткие наряды и могла найти выход из любой ситуации.