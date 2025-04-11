«Данные должны соответствовать интересам государства»: как в России готовятся регулировать ИИ

ИИ уже проникает во все сферы жизни – от медиапроизводства до здравоохранения. Но чем больше он умеет, тем выше тревожность: не потеряет ли человек контроль над машиной? В России начали разрабатывать закон, который должен удержать ИИ в безопасных границах.
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