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Мария Захарова: встреча по Украине в Эр-Рияде — пиар режима Зеленского

Мария Захарова: встреча по Украине в Эр-Рияде — пиар режима Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала встречу советников по нацбезопасности Украины, ее союзников из стран "Большой семерки" и некоторых стран Глобального Юга, которая тайно прошла в середине декабря 2023 года в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияде.

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