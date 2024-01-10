Мария Захарова: встреча по Украине в Эр-Рияде — пиар режима Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала встречу советников по нацбезопасности Украины, ее союзников из стран "Большой семерки" и некоторых стран Глобального Юга, которая тайно прошла в середине декабря 2023 года в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияде.