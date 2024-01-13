Mash: из горящего в Петербурге склада Wildberries эвакуировали всех людей

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга из складского комплекса Wildberries, где в субботу произошел пожар, эвакуированы все находившиеся в нем люди, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на очевидца происшествия, который работает в маркетплейсе.
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