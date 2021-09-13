"Газпром" подал газ фармацевтическому заводу в Уссурийске

"Газпром газораспределение Дальний Восток" (дочерняя компания "Газпрома") обеспечило подачу природного газа на производственные мощности "ИСТ-Фарм", фармацевтического предприятия в Уссурийске "ИСТ-Фарм", сообщает ИА UssurMedia.
Популярные статьи
- Тактическое учение по противодесантной обороне с военнослужащими армейского корпуса ВВО стартовало на Курильских островах
- Подразделения ПВО ЗВО заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках ССУ «Запад-2021»
- Расчеты РСЗО «Град» Амурского общевойскового объединения ВВО блокировали и уничтожили наступающие группы условного противника
Свежие комментарии