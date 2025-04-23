Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские бойцы в Сухой Балке вдвоем отбили накат группы ВСУ из 10 человек

ДОНЕЦК, 23 апреля. /ТАСС/. Российские военнослужащие вдвоем отбили накат группы солдат ВСУ из 10 человек в населенном пункте Сухая Балка в ДНР, рассказал ТАСС заместитель командира штурмового отряда Южной группировки войск с позывным Беркут.

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