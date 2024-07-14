Как экономить бензин летом? Советы эксперта

Сезон отпусков в разгаре, а значит, растут и расходы на топливо. Младший научный сотрудник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Игорь Чекулаев рассказал, как можно сэкономить летом на бензине.