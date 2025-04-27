Исторический эксперимент: Ученые доказали существование квантовых «гибридов» — исключительных точек Дирака

Квантовая физика — это область, где интуиция часто пасует. Частицы могут быть в нескольких местах одновременно, коты — одновременно живы и мертвы (хотя бы в мысленном эксперименте), а энергия ведет себя порой совершенно контринтуитивно.
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