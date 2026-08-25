Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

437 подписчиков

Глава РСПП призвал разъяснить указ Путина о госуправлении объектами

Глава РСПП призвал разъяснить указ Путина о госуправлении объектами

Указ президента РФ Владимира Путина, разрешающий передавать объекты критической инфраструктуры во временное управление при отсутствии защиты от атак БПЛА, требует разъяснения и гарантий прозрачности такой процедуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии