Глава РСПП призвал разъяснить указ Путина о госуправлении объектами

Указ президента РФ Владимира Путина, разрешающий передавать объекты критической инфраструктуры во временное управление при отсутствии защиты от атак БПЛА, требует разъяснения и гарантий прозрачности такой процедуры.
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