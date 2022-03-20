Экс-врач «Спартака» Лю о травме Айртона: «Уже не вернется на поле в этом сезоне, думаю»

Лю Хуншэнь оценил травму защитника «Спартака» Айртона. Бывший врач красно-белых высказался после матча РПЛ между московским клубом и «Нижним Новгородом» (1:1), в котором игрок получил повреждение.
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