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Экс-врач «Спартака» Лю о травме Айртона: «Уже не вернется на поле в этом сезоне, думаю»

Лю Хуншэнь оценил травму защитника «Спартака» Айртона. Бывший врач красно-белых высказался после матча РПЛ между московским клубом и «Нижним Новгородом» (1:1), в котором игрок получил повреждение.

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