Бандера и ракеты. Украинские эксперты размышляют о будущем

© CC0, Pixabay Украинские эксперты, политики и даже военные все чаще намекают, что победа в конфликте с Россией в настоящее время выглядит призрачной и допускают возможность остановки контрнаступления и даже перемирия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии