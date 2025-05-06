Для жителей Южного Тушина летом проведут бесплатные тренировки по волейболу и бадминтону

Жители района смогут продолжить бесплатные тренировки в рамках проекта «Мой спортивный район».В летние месяцы будут организованы тренировки по фитнесу, игровым видам спорта (футбол, волейбол, бадминтон и другие), бегу, зумбе, йоге, растяжке, ушу и другим видам спорта Правительство Москвы утвердило планы дальнейшей реализации проекта, в рамках которого горожане могут принимать участие в общедоступных тренировках рядом с домом.