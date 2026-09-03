⚡️ Россиянин по заданию ГУР готовил теракт в медучреждении Минобороны в Симферополе По данным ЦОС ФСБ, мужчина 1992 года рождения был завербован через мессенджер сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.
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