Михеев: Россия может создать новый самолет на базе Су-75 с арабскими партнерами

В ходе выставки World Defense Show 2024, проходящей в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев объявил о совместном проекте создания нового истребителя на базе перспективного легкого тактического самолета, известного как Checkmate или Су-75, в рамках сотрудничества Российской Федерации и арабских стран.