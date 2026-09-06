Превью финала British Open 2026: Марк Селби vs Джек Джонс

В финале турнира British Open 2026 в Челтнеме Марк Селби встретится с Джеком Джонсом в борьбе за главный приз в размере 100 000 фунтов стрелингов, сообщает SnookerHQ Марк Селби — Джек Джонс (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - Финал В воскресенье в Челтнеме на арене Centaur пройдет решающий матч British Open 2026, в котором встретятся Марк Селби и Джек Джонс.