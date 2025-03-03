"Человек-проблема": министр торговли США обвинил Зеленского в срыве мирного плана

"Это конец": как перепалка с Трампом поставила крест на карьере Зеленского.Министр торговли США Говард Латник в эфире CNN резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "человеком-проблемой", который "не хочет мира".
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