В Волгоградской области пассажиров поезда Казань-Адлер начали сажать в автобусы

Они проследуют на станцию Гремячая В Волгоградской области начали сажать в автобусы пассажиров поезда Казань-Адлер, которые находились в пунктах временного размещения в Котельниково после ЧП на железной дороге, говорится в телеграм-канале администрации региона.
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