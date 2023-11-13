СССР-Россия
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СССР-Россия

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Невоенный анализ-44. "На этом наши полномочия всё". 12 ноября 2023

Александр Роджерс *** Традиционный дисклеймер:Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Игорь Спиридонов
Самое время Китаю с Тайванем замутить.
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15 час.
Nikolay Stepanov
Автор называет вещи своими именами. Дураков - дураками и т.д.
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13 час.
Александр Салтановский
Всё правильно автор делает, дураков называет дураками и бордЕля жопЕзом тоже правильно назвал!
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12 час.

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