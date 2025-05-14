СМИ: Лавров и Ушаков представят российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая

С американской стороны участие в консультациях могут принять Марко Рубио, Кит Келлог и Стив Уиткофф Глава российского МИДа Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков примут участие в переговорах с представителями Украины в Стамбуле 15 мая.
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