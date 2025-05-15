ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Балу -
    Идёт прогибание российской власти... И эта власть прогибается перед чурбанами изо всех сил...Крест под запрето...
  • Владимир Бурнос
    Плохо всё это кончится ...Крест под запрето...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Ш. тот, кому Президент может доверить что-то передать устно и без купюр, не боясь предательства. И это не столько дов...Чего удалось избе...

Чего удалось избежать с уходом Шойгу? Спустя год стало ясно

Чего удалось избежать с уходом Шойгу? Спустя год стало ясно

Царьград Коллаж Царьграда Исполнился ровно год, как Андрей Белоусов возглавил Министерство обороны России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Stepanov
6❗️Главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем Шойгу в Совбезе РФ Меньше недели назад он назад командовал Парадом Победы на Красной площади в Москве. А ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО? ОМОЛАЖИВАНИЕ АРМИИ? Ему 21мая 70 лет. А ещё одного зама Кожугетовичу не надо? Му-Му на подходе...
Ответить
2 час.
Балу -
Идет замена одних коррупционеров на других... Парням на ЛБС легче не стало...
Ответить
1 час.
Людмила Лиханова
Ш. тот, кому Президент может доверить что-то передать устно и без купюр, не боясь предательства. И это не столько доверие сколько понимание того, что Ш. зависит от расположения Президента и если он его потеряет, то дела его будут очень плохи. Так что , на мой взгляд, тут тандем обоюдных интересов. К сожалению, рядом с Президентом всегда может найтись предатель, а Ш. волей-неволей вынужден быть преданным и исполнительным в делах сугубо секретных.
Ответить
1 час.
наверх