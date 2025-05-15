Чего удалось избежать с уходом Шойгу? Спустя год стало ясно

6❗️Главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем Шойгу в Совбезе РФ Меньше недели назад он назад командовал Парадом Победы на Красной площади в Москве. А ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО? ОМОЛАЖИВАНИЕ АРМИИ? Ему 21мая 70 лет. А ещё одного зама Кожугетовичу не надо? Му-Му на подходе...

Людмила Лиханова

Ш. тот, кому Президент может доверить что-то передать устно и без купюр, не боясь предательства. И это не столько доверие сколько понимание того, что Ш. зависит от расположения Президента и если он его потеряет, то дела его будут очень плохи. Так что , на мой взгляд, тут тандем обоюдных интересов. К сожалению, рядом с Президентом всегда может найтись предатель, а Ш. волей-неволей вынужден быть преданным и исполнительным в делах сугубо секретных.