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«Кто кроме нас?»: прощальные слова вдовы погибшего в зоне СВО летчика из Ленобласти на вручении Звезды Героя России

Вертолет Алексея Боровикова сбили на территории Луганской народной республики. Вдова жителя Ленобласти, участника СВО Алексея Боровикова Наталья получила 30 марта государственную награду за покойного мужа.

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