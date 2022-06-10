Юрий Трутнев потребовал ускорить строительство портов на востоке России

Полпред президента отметил, что в результате введения антироссийских санкций экспортные грузопотоки с европейских рынков повернули на восток, и без того перегруженный Восточный полигон РЖД уже не справляется со значительно возросшими объемами.
Полпред президента отметил, что в результате введения антироссийских санкций экспортные грузопотоки с европейских рынков повернули на восток, и без того перегруженный Восточный полигон РЖД уже не справляется со значительно возросшими объемами.
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