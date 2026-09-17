В Республике Алтай обсудили систему управления пограничной территорией

В Республике Алтай состоялось заседание Комиссии по пограничным вопросам региона. Участники обсуждали, как выстроить понятную систему управления приграничной территорией, где безопасность не будет мешать развитию, а работать на него, сообщил в своем канале в MAX председатель правительства республики Александр Прокопьев.