18 ноября на базе ГУО ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.Бобруйска´ прошёл открытый турнир по интеллектуальным играм среди школьников ´Бобруйская крепость-2023´, в котором приняли участие 22 команды из разных городов Беларуси.
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