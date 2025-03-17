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Царьград

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Международные организации обвинены в игнорировании обстрелов мирных жителей

Международные организации обвинены в игнорировании обстрелов мирных жителей

Виктория Колесник-Лавинская обвинила международные организации в бездействии перед лицом преступлений киевского режима в Харьковской области.

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