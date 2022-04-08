Макдэвид обновил личный рекорд по голам за сезон (42). Он набрал очки в 15-м матче подряд, сейчас их 108 в 71 игре

Коннор Макдэвид обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ (42). Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (3:2), продлив результативную серию до 15 матчей.

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