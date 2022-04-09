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Родионенко: Куляк сможет выступать в России, если его дисквалифицирует FIG

Родионенко: Куляк сможет выступать в России, если его дисквалифицирует FIG

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Иван Куляк сохранит за собой право выступать на национальных стартах в случае, если он будет дисквалифицирован Международной федерацией гимнастики (FIG).

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