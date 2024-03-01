«Отрицательные»: как резус-фактор крови влияет на человека

Отрицательный резус-фактор — довольно большая редкость. Причем ученые считают, что люди с такой особенностью настолько сильно отличаются от всех остальных, что их можно чуть ли не выделить в отдельный вид.
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