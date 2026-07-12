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Больше никаких одноразовых спутников. В США испытали гибридный двигатель для кубсатов, он позволит противостоять атмосферному торможению

Больше никаких одноразовых спутников. В США испытали гибридный двигатель для кубсатов, он позволит противостоять атмосферному торможению

С таким двигателем кубсаты смогут самостоятельно маневрироватьКосмические силы США совместно с компанией Parabilis Space Technologies завершили огневые испытания новой двигательной установки DOTS (Dense Orbital Transfer System), созданной специально для малых спутников — кубсатов.

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