Больше никаких одноразовых спутников. В США испытали гибридный двигатель для кубсатов, он позволит противостоять атмосферному торможению

С таким двигателем кубсаты смогут самостоятельно маневрироватьКосмические силы США совместно с компанией Parabilis Space Technologies завершили огневые испытания новой двигательной установки DOTS (Dense Orbital Transfer System), созданной специально для малых спутников — кубсатов.
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