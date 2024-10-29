Китай пригласил на свою орбитальную станцию космонавтов всех стран

Китай активно продвигает международные проекты на своей орбитальной станции. В частности, страна пригласила космонавтов других государств принять участие в работе на борту национальной космической станции КНР.
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