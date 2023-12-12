«Наполи» обыграл «Брагу» и заработал путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов

В группе С «Наполи» в Италии добился победы над португальской «Брагой» — 2:0. Чтобы гарантировать себе второе место и участие в плей-офф хоязевам поля было достаточно не проиграть с разницей больше одного мяча.
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