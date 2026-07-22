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ВЕСТИ КРЫМ

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Следком России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ по гражданским объектам в Крыму

Следком России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ по гражданским объектам в Крыму

В результате ударов повреждены жилые дома и объекты электроснабжения на территории городов Ялта, Алупка и Алушта, а также зафиксированы возгорания лесной местности из-за падения БПЛА, сообщили в Следкоме России.

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