Следком России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ по гражданским объектам в Крыму

В результате ударов повреждены жилые дома и объекты электроснабжения на территории городов Ялта, Алупка и Алушта, а также зафиксированы возгорания лесной местности из-за падения БПЛА, сообщили в Следкоме России.
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