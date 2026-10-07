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Несколько сёл под Воронежем остались без света после атаки БПЛА

Несколько сёл под Воронежем остались без света после атаки БПЛА

Средства ПВО за минувшую ночь обнаружили и уничтожили 64 беспилотника над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

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