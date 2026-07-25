Медвежий угол
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Медвежий угол

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Киев — Совбезу ООН: «Москали обрекли мир на голод, подставляясь под наши дроны и пуляя по нашему экспорту»

Киев — Совбезу ООН: «Москали обрекли мир на голод, подставляясь под наши дроны и пуляя по нашему экспорту»

Киев — Совбезу ООН: «Москали обрекли мир на голод, подставляясь под наши дроны и пуляя по нашему экспорту» Украина нынешним летом начала настоящую охоту в Азовском море на суда с нашим зерном, но ответка ей не полюбилась Сергей Ищенко Фото: ZumaTASS Вам доводилось видеть, как вертятся ужи на горячих сковородках? Мне тоже не приходилось.

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Комментарии
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александр петров
Всё в Руине как обычно - &quot; А нас за шо&quot;??!!😂😂😂
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1 м.
Юрий Золотарев
ЛЮБУЮ бандеровсквю ссуку нужно просто брать за хвост и - головой об стенку! Как делали они это с польскими детьми на Волыни. Но ТАМ дети были маленькими ЛЮДЬМИ, а здесь мы иеем дело с бандеро-НЕлюдями, прямыми потомками тех, кто вытаскивал польских детишек вилами из-под кроватей.
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1 м.
ЮС
Юдкевич Сергей
Давить.
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1 м.