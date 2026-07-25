Всё в Руине как обычно - " А нас за шо"??!!😂😂😂

Юрий Золотарев

ЛЮБУЮ бандеровсквю ссуку нужно просто брать за хвост и - головой об стенку! Как делали они это с польскими детьми на Волыни. Но ТАМ дети были маленькими ЛЮДЬМИ, а здесь мы иеем дело с бандеро-НЕлюдями, прямыми потомками тех, кто вытаскивал польских детишек вилами из-под кроватей.