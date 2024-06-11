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Намного выше нуля: как уберечь автомобиль от яркого солнца

Намного выше нуля: как уберечь автомобиль от яркого солнца

﻿﻿К сожалению, езда на автомобиле в любое время года вызывает износ его узлов, деталей и узлов, просто зимой водители будут испытывать одни проблемы, а летом – другие; Так что, если вы думаете, что с вашим автомобилем в солнечный день ничего не случится, вы ошибаетесь, и вот почему… поверхность краски Автомобили с белым кузовом нагреваются медленно и слабо, что доказали примеры автомобилистов жарких стран, таких как Объединенные Арабские Эмираты.

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