Четверть жителей крупных городов РФ выплачивают или планируют ипотеку

Новости внутренней и внешней политики в России

Согласно данным опроса, проведенного на платформе «Анкетолог» по инициативе группы «Родина», примерно четверть жителей крупных городов России уже выплачивает ипотечный кредит или планирует оформить его в обозримом будущем.