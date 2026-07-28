Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четверть жителей крупных городов РФ выплачивают или планируют ипотеку

Четверть жителей крупных городов РФ выплачивают или планируют ипотеку

Согласно данным опроса, проведенного на платформе «Анкетолог» по инициативе группы «Родина», примерно четверть жителей крупных городов России уже выплачивает ипотечный кредит или планирует оформить его в обозримом будущем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии