Четверть жителей крупных городов РФ выплачивают или планируют ипотеку

Согласно данным опроса, проведенного на платформе «Анкетолог» по инициативе группы «Родина», примерно четверть жителей крупных городов России уже выплачивает ипотечный кредит или планирует оформить его в обозримом будущем.
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