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Воспитанники детского сада в Якутии повторили ПДД необычным образом

Воспитанники детского сада в Якутии повторили ПДД необычным образом

«Пасха в стиле ПДД» - под таким названием в одном из детских садов г. Покровска Хангаласского района инспектор по пропаганде БДД младший лейтенант полиции Наталья Григорьева провела познавательное занятие по дорожной безопасности для дошкольников.

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