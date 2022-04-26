Воспитанники детского сада в Якутии повторили ПДД необычным образом

«Пасха в стиле ПДД» - под таким названием в одном из детских садов г. Покровска Хангаласского района инспектор по пропаганде БДД младший лейтенант полиции Наталья Григорьева провела познавательное занятие по дорожной безопасности для дошкольников.
«Пасха в стиле ПДД» - под таким названием в одном из детских садов г. Покровска Хангаласского района инспектор по пропаганде БДД младший лейтенант полиции Наталья Григорьева провела познавательное занятие по дорожной безопасности для дошкольников.
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